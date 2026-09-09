Sheinbaum propone endurecer controles aduaneros y facilitar embargo de mercancías subvaluadas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera que busca endurecer los controles contra la subvaluación de mercancías y ampliar los supuestos en los que las autoridades podrán realizar embargos precautorios.

La propuesta plantea reducir de 50 a 20 por ciento el umbral de diferencia de valor utilizado para presumir una infracción en determinadas mercancías introducidas bajo regímenes aduaneros que permiten determinar contribuciones sin efectuar inmediatamente su pago.

De acuerdo con la iniciativa, la modificación al artículo 177, fracción XII, pretende fortalecer la capacidad de las autoridades para identificar operaciones en las que las mercancías ingresan al país declaradas con un valor inferior al que les correspondería.

El Gobierno federal argumenta que la subvaluación no solamente disminuye la recaudación tributaria al reducir la base gravable del impuesto general de importación, sino que también genera condiciones desiguales para la industria nacional.

Según la exposición de motivos, esta práctica puede afectar la inversión, el empleo y la competencia frente a productos importados, además de favorecer el crecimiento de la economía informal.

La iniciativa sostiene que el nuevo esquema permitiría transitar hacia un control aduanero basado en parámetros objetivos de riesgo, facultades de comprobación y la aplicación de los métodos de valoración establecidos en la legislación.

Otro de los cambios contempla ampliar las posibilidades de realizar embargos precautorios cuando existan indicios de irregularidades en el valor declarado de las mercancías.

La propuesta establece que, incluso cuando los productos no estén sujetos a precios estimados por la Secretaría de Hacienda, la autoridad podrá actuar si durante el reconocimiento aduanero o mediante sus facultades de comprobación detecta elementos objetivos que hagan presumir una posible irregularidad.

Antes de proceder al embargo precautorio, la autoridad deberá efectuar el análisis correspondiente conforme a las reglas de valoración establecidas en la Ley Aduanera.

El Ejecutivo federal sostiene que estas medidas permitirán proteger el interés fiscal y combatir prácticas de subvaluación, sin dejar de observar los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.

Sheinbaum remitió además a la Cámara de Diputados otras dos iniciativas para expedir nuevas legislaciones: la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral y la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que las propuestas serán analizadas antes de continuar con el procedimiento legislativo.

“Con responsabilidad las analizaremos y daremos el trámite legislativo correspondiente”, señaló.