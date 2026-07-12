Vinculan a proceso a Alejandro “N”, hermano del esposo de Inés Gómez Mont, por presunta defraudación fiscal

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CANCÚN.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal vinculó a proceso a Alejandro “N” por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, luego de que el Ministerio Público Federal presentara datos de prueba considerados suficientes para sustentar la acusación.

Como parte de la resolución, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Alejandro es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la ex conductora Inés Gómez Mont, quienes enfrentan un procedimiento de extradición en Estados Unidos, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el imputado no tiene relación alguna con dicho asunto.

Alejandro “N” fue detenido en el municipio de Benito Juárez, durante un operativo realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, con apoyo de la Secretaría de Marina.

Posteriormente, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), obtuvo la vinculación a proceso, por lo que el procedimiento penal continuará hasta que se determine la situación jurídica del imputado.

De acuerdo con la FGR, Alejandro “N” es investigado por la presunta omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, en perjuicio del fisco federal.

La institución aclaró que este procedimiento no guarda relación con los procesos de extradición que enfrentan en Estados Unidos Víctor Álvarez e Inés Gómez, quienes son requeridos por las autoridades mexicanas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto a Víctor Álvarez, la Fiscalía precisó que fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y que su próxima audiencia está programada para noviembre de 2026.

Asimismo, señaló que continúa fortaleciendo la solicitud formal de extradición con la finalidad de cumplir los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

La FGR agregó que, aunque Víctor Álvarez permanece sujeto al procedimiento migratorio, obtuvo su libertad bajo fianza en Estados Unidos y porta un dispositivo de geolocalización como parte de las condiciones impuestas por las autoridades de ese país.