Inicio
| CANCÚN
Firman Mara Lezama y Octavio Romero acuerdo para liberar 51 mil hipotecas en Q. Roo a quienes ya liquidaron su crédito
CANCÚN.- Luego de una reunión de trabajo con el director del Infonavit Octavio Romero Oropeza, la gobernadora Mara Lezama Espinosa ...
Reducción de la pobreza en Quintana Roo, la más baja lograda desde hace 15 años: Mara Lezama
CANCÚN.- Durante el programa La Voz del Pueblo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que, como resultado de todas las ...
Mara Lezama firma histórico acuerdo con CENEVAL para que mujeres de Quintana Roo concluyan el bachillerato
CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo se convirtió en el primer estado de la República en implementar una estrategia para marcar ...
| PLAYA DEL CARMEN
Vinculan a proceso a dos ex funcionarios de Playa del Carmen por aprovechamiento ilícito del poder
PLAYA DEL CARMEN.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo confirmó la vinculación a proceso de ...
Playa del Carmen recibe ocho Distintivos Blue Flag; ya es el destino turístico con más playas públicas en Q. Roo
PLAYA DEL CARMEN.- La Fundación para la Educación Ambiental (FEE) entregó a la presidenta municipal Estefanía Mercado ocho distintivos y ...
Gobierno de Estefanía Mercado ratifica a alto mando policiaco de Playa del Carmen
PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, anunció la incorporación de cuatro nuevos mandos y ...
| NACIONAL
FGR investiga a nueve altos funcionarios por droga desaparecida
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República investiga a nueve de sus altos funcionarios por presuntos actos de corrupción, entre ellos ...
Confirma García Harfuch que dron de EU sobrevuela México en apoyo a investigaciones locales
CIUDAD DE MÉXICO.- Un dron estadunidense sobrevoló este miércoles una zona central de México en apoyo a investigaciones que realizan autoridades locales, confirmó el ...
Ricardo Anaya pide renunciar a los ‘abrazos, no balazos’ para un acuerdo de colaboración con EU
CIUDAD DE MÉXICO.- Si el Gobierno de México quiere tener colaboración con el de Estados Unidos primero que renuncie a ...
| SIGNOS
Sí… subordinación, qué más da, pero poquita
Signos Bueno, bueno: si un Estado permite a otro la búsqueda de maleantes del crimen organizado en su territorio (como ...
Reforma electoral: ¿igual o mejor que la judicial? (porque peor no se puede)
Signos No sólo se trataría, para servir de algo, de la simplificación absoluta del financiamiento público a los partidos y ...
Morena se viste de Prada y mona se queda
Signos El peor mal gusto es el de pretender que con las marcas y los lujos turisteros se quita lo ...
| LA COSA PÚBLICA
El titiritero mayor de Tulum
La cosa pública Por José Hugo Trejo Figueroa El máximo orquestador político y titiritero mayor de gran parte de los ...
En Quintana Roo, Morena y el PVEM son más una aleación estructural de poder que una alianza partidista
La cosa pública Por José Hugo Trejo Figueroa En Quintana Roo, lo que comúnmente se describe como alianza entre Morena ...
El titiritero detrás del trono
La cosa pública Por José Hugo Trejo Figueroa Suele decirse que detrás de un gran hombre hay una gran mujer ...
| EL MINOTAURO
Sheinbaum: los mensajes políticos
El minotauro Por Nicolás Durán de la Sierra La agenda presidencial sí que estará llena este viernes y no sólo ...
De pleitos rancheros y otros dislates
El minotauro Por Nicolás Durán de la Sierra A la mayoría de los políticos estatales les gusta el pleito ranchero, es ...
La violencia nuestra de cada día
El minotauro Por Nicolás Durán de la Sierra Este comentario con cierto aire filosófico disertará sobre la violencia. No de la que, ...