Inicio

| CANCÚN

Firman Mara Lezama y Octavio Romero acuerdo para liberar 51 mil hipotecas en Q. Roo a quienes ya liquidaron su crédito

CANCÚN.- Luego de una reunión de trabajo con el director del Infonavit Octavio Romero Oropeza, la gobernadora Mara Lezama Espinosa ...
Leer Más
/ Cancún, Mara Lezama, Municipios, Quintana Roo

Reducción de la pobreza en Quintana Roo, la más baja lograda desde hace 15 años: Mara Lezama

CANCÚN.- Durante el programa La Voz del Pueblo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró que, como resultado de todas las ...
Leer Más
/ Cancún, Cancún, Chetumal, Mara Lezama, Municipios, Quintana Roo

Mara Lezama firma histórico acuerdo con CENEVAL para que mujeres de Quintana Roo concluyan el bachillerato

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo se convirtió en el primer estado de la República en implementar una estrategia para marcar ...
Leer Más
/ Cancún, Cancún, Chetumal, Mara Lezama, Municipios, Quintana Roo

| PLAYA DEL CARMEN

Vinculan a proceso a dos ex funcionarios de Playa del Carmen por aprovechamiento ilícito del poder

PLAYA DEL CARMEN.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo confirmó la vinculación a proceso de ...
Leer Más
/ / Municipios, Playa del Carmen, Playa del Carmen, Policíacas, Quintana Roo, Solidaridad

Playa del Carmen recibe ocho Distintivos Blue Flag; ya es el destino turístico con más playas públicas en Q. Roo

PLAYA DEL CARMEN.- La Fundación para la Educación Ambiental (FEE) entregó a la presidenta municipal Estefanía Mercado ocho distintivos y ...
Leer Más
/ / Municipios, Playa del Carmen, Playa del Carmen, Quintana Roo, Solidaridad

Gobierno de Estefanía Mercado ratifica a alto mando policiaco de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, anunció la incorporación de cuatro nuevos mandos y ...
Leer Más
/ / Municipios, Playa del Carmen, Playa del Carmen, Quintana Roo, Solidaridad

| NACIONAL

FGR investiga a nueve altos funcionarios por droga desaparecida

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República investiga a nueve de sus altos funcionarios por presuntos actos de corrupción, entre ellos ...
Leer Más

Confirma García Harfuch que dron de EU sobrevuela México en apoyo a investigaciones locales

CIUDAD DE MÉXICO.- Un dron estadunidense sobrevoló este miércoles una zona central de México en apoyo a investigaciones que realizan autoridades locales, confirmó el ...
Leer Más

Ricardo Anaya pide renunciar a los ‘abrazos, no balazos’ para un acuerdo de colaboración con EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el Gobierno de México quiere tener colaboración con el de Estados Unidos primero que renuncie a ...
Leer Más

| SIGNOS

Sí… subordinación, qué más da, pero poquita

Signos Bueno, bueno: si un Estado permite a otro la búsqueda de maleantes del crimen organizado en su territorio (como ...
Leer Más

Reforma electoral: ¿igual o mejor que la judicial? (porque peor no se puede)

Signos No sólo se trataría, para servir de algo, de la simplificación absoluta del financiamiento público a los partidos y ...
Leer Más

Morena se viste de Prada y mona se queda

Signos El peor mal gusto es el de pretender que con las marcas y los lujos turisteros se quita lo ...
Leer Más

| LA COSA PÚBLICA

El titiritero mayor de Tulum

La cosa pública Por José Hugo Trejo Figueroa El máximo orquestador político y titiritero mayor de gran parte de los ...
Leer Más

En Quintana Roo, Morena y el PVEM son más una aleación estructural de poder que una alianza partidista

La cosa pública Por José Hugo Trejo Figueroa En Quintana Roo, lo que comúnmente se describe como alianza entre Morena ...
Leer Más

El titiritero detrás del trono

La cosa pública Por José Hugo Trejo Figueroa Suele decirse que detrás de un gran hombre hay una gran mujer ...
Leer Más

| EL MINOTAURO

Sheinbaum: los mensajes políticos

El minotauro Por Nicolás Durán de la Sierra La agenda presidencial sí que estará llena este viernes y no sólo ...
Leer Más
/ Chetumal, Claudia Sheinbaum, El minotauro, Opinión, Quintana Roo

De pleitos rancheros y otros dislates

El minotauro Por Nicolás Durán de la Sierra A la mayoría de los políticos estatales les gusta el pleito ranchero, es ...
Leer Más
/ El minotauro, Opinión, Quintana Roo

La violencia nuestra de cada día

El minotauro Por Nicolás Durán de la Sierra Este comentario con cierto aire filosófico disertará sobre la violencia. No de la que, ...
Leer Más
/ El minotauro, Opinión